Возбуждено дело в отношении главы и сотрудников Росреестра Дагестана

В отношении руководителя Управления Росреестра по Республике Дагестан Сафиюлы Магомедова и его подчиненных возбуждено уголовное дело о создании преступного сообщества с использованием служебного положения, говорится в сообщении на сайте Следственного комитета РФ в среду, 22 мая.

Фигурантами дела также стали специалисты и эксперты управления Заур Кичиев, Тимур Аюбов, Ренат Шихвеледов и Адиль Клычев, кадастровый инженер Федеральной кадастровой палаты Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Республике Дагестан Абдула Умаханов, бывший замглавы администрации Махачкалы Герман Рагимханов и гражданин Ислам Исмаилов.

Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК РФ («Создание преступного сообщества»), ч. 2 ст. 210 УК РФ («Участие в преступном сообществе») и ч. 3 ст. 210 УК РФ («Создание преступного сообщества и участие в нем с использованием своего служебного положения»).

По данным следователей, в 2000 году подозреваемые создали преступное сообщество, целью которого являлось незаконное обогащение путем проведения незаконных юридических действий с земельными участками, находящимися в муниципальной и федеральной собственности в Дагестане, а также последующего их незаконного отчуждения.

Они составляли подложные постановления, подделывали выписки из хозяйственных книг. Таким образом фигуранты уголовного дела предоставили более 30 физическим и юридическим лицам право на земельные участки, поставили их на кадастровый учет и зарегистрировали право собственности. Ущерб государству оценивается в более чем 370 млн рублей.

Преступление выявлено при непосредственном содействии МВД и УФСБ России по Дагестану.

17 мая Басманный суд Москвы 17 мая арестовал до 15 июля главу Докузпаринского района Дагестана Абдурагима Алискерова. Его обвиняют в передаче взятки в размере 23 млн рублей.