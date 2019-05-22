Счетная палата нашла нарушения в Большом театре, Госфильмофонде и Эрмитаже

Специалисты Счетной палаты обнаружили нарушения при расходовании бюджетных средств в Большом театре, Эрмитаже и Госфильмофонде. Однако в ходе проверки исполнения федерального бюджета за 2018 год отчетность всех учреждений признана достоверной.

В частности, Госфильмофонд рассчитал объем финансового обеспечения выполнения госзадания без учета коэффициента от платной деятельности, что завысило сумму бюджетных ассигнований почти на 15 млн рублей. «В целях ухода от проведения конкурентной процедуры Госфильмофонд искусственно раздробил единую закупку на производство общестроительных работ и заключил 6 контрактов стоимостью до 400 тыс. рублей с единственным поставщиком», — говорится в сообщении, опубликованном в среду, 22 мая, на сайте ведомства.

Также Госфильмофонд при определении начальной цены контрактов неправомерно использовал индексы расчета стоимости работ: вместо индексов Минстроя взял индексы Московской областной комиссии. В итоге сметная стоимость работ и оборудования оказалась завышена почти на 5 млн рублей. По данным нарушениям в Счетной палате приняли решение направить обращение в Генеральную прокуратуру.

По итогам проверки Эрмитажа Счетная палата обнаружила низкое кассовое исполнение субсидий на капитальные вложения — всего 39,5%. Причинами названы длительные сроки получения подрядчиками разрешений на выполнение работ на объекте культурного наследия. В результате Эрмитаж не завершил в 2018 году четвертый этап строительства фондохранилища, хотя планировал это сделать еще в 2017 году.

В Большом театре выявлены отдельные нарушения в закупках, а также признаки нецелевого использования бюджетных средств. Счетная палата также обратила внимание на недостатки механизма распространения билетов на спектакли Большого театра на Исторической сцене.

В апреле Счетная палата сообщила, что федеральный бюджет в ближайшие три года может получить на 2,2 трлн рублей меньше доходов, чем запланировано. Источником риска «недобора» может стать неточность прогнозов бюджетной выручки от так называемых главных администраторов доходов — госструктур, ответственных за сборы в казну.