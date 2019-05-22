Трамп намерен посетить Ирландию в июне

Американский лидер Дональд Трамп намерен посетить Ирландию с официальным визитом 5 июня. Об этом говорится в заявлении Белого дома, распространенном во вторник, 21 мая.

«Президент Дональд Трамп и первая леди Меланья Трамп приняли приглашение (ирландского премьер-министра — Ред.) Лео Варадкара посетить Ирландию», — цитирует сообщение ТАСС.

Уточняется, что в это время глава американского государства будет находиться в Европе в связи с официальным визитом в Великобританию, а также по случаю проведения в Соединенном Королевстве и во Франции мероприятий, посвященных празднованию 75-летия высадки союзных войск в Нормандии.

О намерении Трампа посетить Великобританию стало известно 23 апреля.