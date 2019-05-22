Настольная лампа смертельно ударила током ребенка в Великобритании

Настольная лампа смертельно ударила током четырехлетнего мальчика в Великобритании.

Предположительно, инцидент произошел, когда ребенок играл с игрушками на ферме в Западном Йоркшире. Как пишет газета Daily Mail, мальчик обнаружил лампу в родительском доме на колесах.

Отмечается, что прибор был модифицирован, в результате чего его мощность увеличилась с 12 до 240 вольт. По всей видимости, ребенок включил лампу в розетку, после чего получил смертельный разряд.

В декабре 2018 года в Малайзии 16-летний подросток умер в результате удара током после того, как подключил наушники к смартфону на зарядке. Инцидент произошел в пригороде Рембау штата Негери-Сембилан.