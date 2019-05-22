Прямой эфир

Настольная лампа смертельно ударила током ребенка в Великобритании

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Настольная лампа смертельно ударила током четырехлетнего мальчика в Великобритании.

Предположительно, инцидент произошел, когда ребенок играл с игрушками на ферме в Западном Йоркшире. Как пишет газета Daily Mail, мальчик обнаружил лампу в родительском доме на колесах.

Отмечается, что прибор был модифицирован, в результате чего его мощность увеличилась с 12 до 240 вольт. По всей видимости, ребенок включил лампу в розетку, после чего получил смертельный разряд.

В декабре 2018 года в Малайзии 16-летний подросток умер в результате удара током после того, как подключил наушники к смартфону на зарядке. Инцидент произошел в пригороде Рембау штата Негери-Сембилан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Иркутске спортсменка умерла от удара током из-за телефона
В Малайзии школьник умер из-за подключенных к телефону наушников

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017