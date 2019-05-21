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Пользователи пожаловались на сбой в работе Skype

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Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
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Пользователи со всего мира, в том числе в России, пожаловались на сбой в работе мессенджера Skype вечером во вторник, 21 мая.

По данным портала Downdetector, который отслеживает функционирование популярных интернет-ресурсов, ровно половина из поступивших сообщений указывает на проблемы с входом в аккаунт, а другая — на плохую работу самого сайта.

Информация о сбоях поступала от пользователей из Великобритании, Германии, Италии и ряда других стран Европы, а также из США, Аргентины, Бразилии, Японии и России. Жители Москвы сообщали о проблемах чаще других.

14 мая сбой произошел в работе социальной сети Instagram. Большинство пользователей (81%) жаловались на некорректное отображение новостной ленты.

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