Рестораны шеф-повара Джейми Оливера оказались на грани закрытия

Сеть итальянских ресторанов Jamie's Italian, а также еще несколько ресторанов, принадлежащих британскому шеф-повару и телеведущему Джейми Оливеру, переданы во внешнее управление в рамках проводимой процедуры банкротства. Об этом 21 мая пишет The Guardian.

Как отмечает издание, из 25 ресторанов будут закрыты 22. Более 1 тыс. человек потеряют работу.

«Я глубоко опечален этим и хотел бы поблагодарить весь персонал и наших поставщиков, которые вкладывают свои сердца и души в этот бизнес уже более 10 лет. Я понимаю, насколько это сложно для всех оказавшихся в этой ситуации», — заявил Оливер.

По данным газеты, лишь три ресторана продолжат работать, в частности находящийся в лондонском аэропорту Гатвик ресторан Jamie's Diner.

При этом 61 ресторан за пределами Великобритании не будет подвергнут процедуре банкротства, так как эти заведения работают по франшизе.

В январе сообщалось, что Оливер приобрел старинное поместье в британском графстве Эссекс. Отмечалось, что в доме обитает призрак лошадки-качалки.