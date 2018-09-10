Прямой эфир

Британский телеведущий Джейми Оливер задержал грабителя в собственном доме

0
Фото: Global Look Press/face to face
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Известный британский повар, ресторатор и телеведущий Джейми Оливер задержал грабителя, который проник в его дом. Об этом пишет Daily Mirror.

Инцидент произошел утром 4 сентября в лондонском районе Хайгейт. По данным издания, Оливер в момент попытки ограбления находился дома вместе с женой и пятью детьми.

Мужчина пытался проникнуть в его дом, ведущий это заметил и стал преследовать его, после чего схватил и повалил на землю, пока его соседи вызывали полицию. Прибывшие на место ЧП полицейские арестовали грабителя. Позднее выяснилось, что он пытался проникнуть еще в несколько домов на той же улице.

Как отмечает сайт kp.ru, предположительно на одной улице с домом Джейми Оливера находятся дома других знаменитостей, в частности супермодели и актрисы Кейт Мосс.

8 сентября сообщалось, что актеру Винсу Вону грозит тюремный срок за вождение в нетрезвом виде. Артист известен по ролям в фильмах «По соображениям совести», «Четыре Рождества», а также по сериалам «Секс в большом городе» и «Настоящий детектив».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Грабитель с игрушечным пистолетом напал на москвича
Грабители отобрали у мужчины сумку с 5 млн рублей в центре Москвы

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017