Британский телеведущий Джейми Оливер задержал грабителя в собственном доме

Известный британский повар, ресторатор и телеведущий Джейми Оливер задержал грабителя, который проник в его дом. Об этом пишет Daily Mirror.

Инцидент произошел утром 4 сентября в лондонском районе Хайгейт. По данным издания, Оливер в момент попытки ограбления находился дома вместе с женой и пятью детьми.

Мужчина пытался проникнуть в его дом, ведущий это заметил и стал преследовать его, после чего схватил и повалил на землю, пока его соседи вызывали полицию. Прибывшие на место ЧП полицейские арестовали грабителя. Позднее выяснилось, что он пытался проникнуть еще в несколько домов на той же улице.

Как отмечает сайт kp.ru, предположительно на одной улице с домом Джейми Оливера находятся дома других знаменитостей, в частности супермодели и актрисы Кейт Мосс.

8 сентября сообщалось, что актеру Винсу Вону грозит тюремный срок за вождение в нетрезвом виде. Артист известен по ролям в фильмах «По соображениям совести», «Четыре Рождества», а также по сериалам «Секс в большом городе» и «Настоящий детектив».