РТС предупредил Козака о росте цен на топливо

Российский топливный союз (РТС) обратился к вице-премьеру России Дмитрию Козаку и попросил остановить рост оптовых цен на топливо. Соответствующее письмо организация направила замглавы правительства во вторник, 21 мая, передает «РИА Новости».

Как отметил РТС, по состоянию на 20 мая биржевые цены на бензин и дизельное топливо достигли или превысили уровень соответствующих мелкооптовых цен. Рост биржевых цен обусловлен повышенным спросом на более выгодные мелкооптовые партии, а также ограничением предложения сбытовых компаний.

В числе других причин резкого скачка цен вверх РТС называет сокращение объема производства в связи с весенним ремонтом на НПЗ, снижение поставок на внутренний рынок и увеличение поставок топлива на экспорт.

РТС попросил Козака обратить внимание на скорейшее устранение факторов, влияющих на рост цен. Организация отметила, что нельзя допустить повторения прошлогодней ценовой ситуации.

Весной и в начале лета 2018 года оптовые цены на нефтепродукты резко поднялись, в связи с чем РТС направил вице-премьеру несколько писем. После этого правительство приняло решение временно снизить акцизы на бензин и дизтопливо. Кроме того, кабмин договорился с нефтекомпаниями о том, что они временно зафиксируют цены.

В ноябре 2018-го Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба подписали с крупными российскими нефтяными компаниями РФ соглашения, чтобы стабилизировать рынок топлива. Документ действует до второго полугодия 2019 года.