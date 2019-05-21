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РТС предупредил Козака о росте цен на топливо

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Российский топливный союз (РТС) обратился к вице-премьеру России Дмитрию Козаку и попросил остановить рост оптовых цен на топливо. Соответствующее письмо организация направила замглавы правительства во вторник, 21 мая, передает «РИА Новости».

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Как отметил РТС, по состоянию на 20 мая биржевые цены на бензин и дизельное топливо достигли или превысили уровень соответствующих мелкооптовых цен. Рост биржевых цен обусловлен повышенным спросом на более выгодные мелкооптовые партии, а также ограничением предложения сбытовых компаний.

В числе других причин резкого скачка цен вверх РТС называет сокращение объема производства в связи с весенним ремонтом на НПЗ, снижение поставок на внутренний рынок и увеличение поставок топлива на экспорт.

РТС попросил Козака обратить внимание на скорейшее устранение факторов, влияющих на рост цен. Организация отметила, что нельзя допустить повторения прошлогодней ценовой ситуации.

Весной и в начале лета 2018 года оптовые цены на нефтепродукты резко поднялись, в связи с чем РТС направил вице-премьеру несколько писем. После этого правительство приняло решение временно снизить акцизы на бензин и дизтопливо. Кроме того, кабмин договорился с нефтекомпаниями о том, что они временно зафиксируют цены.

В ноябре 2018-го Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба подписали с крупными российскими нефтяными компаниями РФ соглашения, чтобы стабилизировать рынок топлива. Документ действует до второго полугодия 2019 года.

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