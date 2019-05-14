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Правительство изменило состав комиссии по ТЭК

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Фото: РИА Новости/Александр Астафьев
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Кабинет министров обновил состав правовой комиссии по топливно-энергетическому комплексу. Об этом говорится в распоряжении правительства.

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В состав комиссии вошел вице-премьер России Дмитрий Козак, из нее выведен другой вице-премьер Аркадий Дворкович, передает «РИА Новости».

Ранее 14 мая президент России Владимир Путин утвердил новую доктрину энергетической безопасности.

Документ признает утратившей силу доктрину энергетической безопасности России, утвержденную в ноябре 2012 года.

В ноябре 2018 года секретарь Совета безопасности Николай Патрушев рассказал о принятии новой доктрины национальной энергобезопасности России и отметил, что документ вступит в силу после утверждения президентом страны. По его словам, разработка документа началась из-за появления новых угроз и вызовов.

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