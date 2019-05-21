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Защитник Лисовец перешел в ХК «Салават Юлаев»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Хоккеист Евгений Лисовец подписал соглашение с уфимским клубом «Салават Юлаев». Об этом сообщается на сайте команды.

Контракт с защитником рассчитан на два года. Последние шесть сезонов Лисовец провел в минском «Динамо», а в межсезонье ограниченно свободным агентом, после чего решил заключить контракт с «Салаватом».

24-летний спортсмен в сезоне-2018/19 провел 59 матчей, в которых заработал 24 очка за семь заброшенных шайб и 17 результативных передач. Всего в КХЛ на счету защитника 284 сыгранные встречи и 58 очков.

Кроме того, как пишет сайт kp.ru, в состав команды вернулся воспитанник «Салавата Юлаева» Владислав Картаев после восьми сезонов в «Локомотиве», в который он перешел в сентябре 2011 года. 27-летний нападающий провел в КХЛ 353 матча, в которых набрал 85 очков и заработал показатель полезности «+7» при 149 штрафных минутах.

Ранее 21 мая сообщалось, что определились все участники плей-офф чемпионата мира по хоккею.

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