Житель Ямала пострадал от ожогов во время охоты

Спасатели на вертолете эвакуировали жителя Ноябрьска, который серьезно пострадал во время охоты. У мужчины обнаружили ожоги ног.

По данным спасателей, двое охотников находились на зимнике между Ноябрьском и Вынгапуровским. Один из них стоял вблизи костра. По неизвестной причине пролился бензин, в результате чего мужчина получил ожоги ног. Двигаться самостоятельно он не мог, пишет megatyumen.ru.

На место происшествия выдвинулся пеший отряд, а также вылетел вертолет. Потерпевшего бортом санавиации доставили в больницу Ноябрьска. Состояние охотника оценивается как средней тяжести, он госпитализирован.