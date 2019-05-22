Тинькофф запустил собственное агентство путешествий

Тинькофф 21 мая объявил о перезапуске онлайн-платформы «Тинькофф Путешествия» и создании собственного трэвел-агентства (OTA: online travel agency). С помощью этого сервиса можно приобрести билеты на самолеты и поезда, туры, забронировать отель и арендовать автомобиль.

Как сообщается в пресс-релизе компании, Тинькофф стал первым банком в России, запустившим общедоступное OTA. Благодаря тому, что платформа «Тинькофф Путешествия» заключила контракты с ключевыми международными b-2-b системами бронирования, билеты будут продаваться напрямую, а не через посредников. Кроме того, предложения от Тинькофф будут доступны в таких крупных поисковиках, как Aviasales.

Отмечается, что, покупая авиабилеты популярных авиакомпаний («Аэрофлот», «Победа», «Россия», Utair, «Уральские авиалинии», Georgian Airlines, Turkish Airlines) по минимальной цене, клиенты Тинькофф смогут получить еще и дополнительный кэшбэк до 5%. Достичь значительного снижения стоимости перелетов удалось благодаря отмене сервисных сборов. Кроме того, повышенный кэшбэк до 10% предусмотрен за бронирование отелей и автомобилей с помощью «Тинькофф Путешествия».

В ближайшее время на платформе также появится возможность приобрести билет на междугородние автобусы и аэроэкспрессы. Кроме того, в планах компании интеграция сервиса с голосовым помощником «Олегом», который сможет сам подбирать и бронировать билеты по запросу пользователя в мобильном приложении банка.

По данным портала vc.ru, инвестиции в проект с июня 2018 года составили около $2 млн. Эти средства были затрачены на разработку необходимого программного обеспечения и зарплаты сотрудников. В настоящее время через «Тинькофф-путешествия» в месяц продается около 70–80 тыс. билетов, половина покупателей — клиенты банка.

«Коммерсант» напоминает, что Тинькофф разрабатывает тревэл-направление с апреля прошлого года. Изначально организация работала по технологии white label, то есть выступала в качестве субагента по продажам авиабилетов других агентов — например, OneTwoTrip. Подобную технологию сегодня также развивают Альфа-банк и Сбербанк. Тем не менее OTA Тинькофф запустил первым в России среди банков.

По словам генерального директора Biletix Игоря Константинова, на рынке OTA уже долгое время не появлялись серьезные игроки, поскольку он уже поделен. Однако эксперты сходятся во мнении, что получение прибыли не является главной целью Тинькофф. Так, старший аналитик «Атона» Михаил Ганелин считает это хорошим каналом привлечения новых клиентов, за которых банки сейчас активно борются.