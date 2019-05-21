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Объявлена дата проведения II фестиваля MY.TECH

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Фото: vk.com/MY.TECH
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Технологический фестиваль MY.TECH состоится 8 июня 2019 года на территории всесезонного курорта «Игора». Мероприятие пройдет во второй раз.

В прошлом году его посетили более 2 тыс. гостей. «MY.TECH объединит в себе демонстрацию новых технологий, профессиональные дискуссии об их будущем, презентации и конкурсы высокотехнологичных бизнес-проектов, образовательную и развлекательную программу для посетителей всех возрастов», — говорится в сообщении, поступившем «Известиям».

Организаторы приглашают на фестиваль студентов, разработчиков, предпринимателей, а также представитель институтов развития и исполнительной власти.
Программа будет состоять из четырех треков: #mytechtrend, #mytechmedia, #mytechprofi, #maintech, в рамках которых пройдут дискуссии о том, как технологии меняют мир, будут представлены презентации уникальных медийных проектов.

На фестивале в качестве спикеров выступят первый заместитель председателя Комитета по промышленной политике и инновациям Cанкт-Петербурга Иван Складчиков, руководитель PR-направления Дирекции по цифровой трансформации «Росатома» Екатерина Теплова, - IoT Архитектор Яндекс.Облака Александр Сурков и многие другие.

Организаторы мероприятия — АО «Технопарк Санкт-Петербурга». Проект реализуется при поддержке правительства Санкт-Петербурга и комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга.

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