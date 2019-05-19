Ежегодный фестиваль Telling Stories прошел в Москве
Ежегодный Фестиваль коммуникаций, меди и дизайна Telling Stories прошел 17-18 мая в Москве.
Цель мероприятия — помочь творческим людям проявить свой потенциал. Участники смогли узнать о передовых идеях на стыке творчества, бизнеса и технологий.
В числе спикеров значились основатель Skype, известные продюсеры и дизайнеры, а также режиссер сериала «Игра престолов».
«Известия» следят за трендами в информационных технологиях. Телеканал является информационным партнером фестиваля Telling Stories.
Ежегодный Фестиваль коммуникаций, меди и дизайна Telling Stories прошел 17-18 мая в Москве.
Цель мероприятия — помочь творческим людям проявить свой потенциал. Участники смогли узнать о передовых идеях на стыке творчества, бизнеса и технологий.
В числе спикеров значились основатель Skype, известные продюсеры и дизайнеры, а также режиссер сериала «Игра престолов».
«Известия» следят за трендами в информационных технологиях. Телеканал является информационным партнером фестиваля Telling Stories.