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Оркестры устроили музыкальный парад в центре Ижевска

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В Ижевске прошел всероссийский конкурс-фестиваль «Парад оркестров» имени Г.И. Власова, приуроченный ко Дню славянской письменности и культуры. Всего в конкурсе приняли участие 13 детских духовых оркестров, один взрослый духовой оркестр и шесть эстрадно-джазовых оркестров из Удмуртии, Татарстана, Кировской и Свердловской областей.

После выступления более 300 музыкантов у Свято-Михайловского кафедрального собора участники торжественным маршем прошли по улице Пушкинской к Удмуртской филармонии, передает ИА «Сусанин».

Там состоялась церемония награждения и гала-концерт с выступлением ижевского «Концертного оркестра Арсенал-бэнд» и лауреатов I степени.

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