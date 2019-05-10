Опубликовано видео выступления оркестра Мариинского театра в честь Дня Победы

Концерт симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева прошел в Парке Победы на Поклонной горе в Москве в четверг, 9 мая.

Концерт был дан в честь празднования Дня Победы и стал кульминационным событием благотворительной программы XVIII Московского Пасхального фестиваля.

Как сообщалось ранее, 9 мая в Москве в шествии «Бессмертного полка» принял участие президент России Владимир Путин. Вместе с другими участниками он прошел по Красной площади, держа в руках портрет отца-фронтовика.

В параде Победы в четверг приняли участие 35 парадных расчетов военнослужащих, представляющих все виды российских войск, Росгвардию и другие силовые структуры. После марша по Красной площади прокатилась военная техника. Ее возглавил легендарный танк Т-34, выпущенный в 1944 году.