Прямой эфир

Опубликовано видео выступления оркестра Мариинского театра в честь Дня Победы

0
Фото: РЕН ТВ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Концерт симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева прошел в Парке Победы на Поклонной горе в Москве в четверг, 9 мая.

Концерт был дан в честь празднования Дня Победы и стал кульминационным событием благотворительной программы XVIII Московского Пасхального фестиваля.

Как сообщалось ранее, 9 мая в Москве в шествии «Бессмертного полка» принял участие президент России Владимир Путин. Вместе с другими участниками он прошел по Красной площади, держа в руках портрет отца-фронтовика.

В параде Победы в четверг приняли участие 35 парадных расчетов военнослужащих, представляющих все виды российских войск, Росгвардию и другие силовые структуры. После марша по Красной площади прокатилась военная техника. Ее возглавил легендарный танк Т-34, выпущенный в 1944 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Празднование Дня Победы в Москве завершилось красочным салютом
Стивен Сигал поделился впечатлениями от парада Победы в Москве

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017