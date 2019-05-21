Госдума разрешила людям с ВИЧ усыновлять детей

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект, который позволяет инфицированным вирусом иммунодефицита человека или вирусом гепатита С людям усыновлять детей, проживающих с ними в силу обстоятельств. Об этом во вторник, 21 мая, сообщает ТАСС.

Закон вносит соответствующие изменения в Семейный кодекс РФ. Это касается также усыновителей с диагностированным туберкулезом, с психическими заболеваниями, раком и другими заболеваниями из списка.

Документ разработан во исполнение постановления Конституционного суда от 20 июня 2018 года, который счел норму, не позволяющую стать усыновителями лицам, страдающим заболеваниями из перечня, утвержденного правительством, неконституционной.

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщала в декабре прошлого года, что меры ведомства по расширению охвата жителей страны скринингом и оптимизации его структуры позволили на ранних стадиях выявлять ВИЧ у 80% инфицированных детей и 73% взрослых, зараженных этим вирусом.

7 марта стало известно, что был зафиксирован третий в истории случай возможного полного излечения от ВИЧ. У пациента из Дюссельдорфа после пересадки костного мозга от донора с мутацией гена CCR5 зафиксирована ремиссия заболевания.