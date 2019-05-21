Прямой эфир

Госдума разрешила людям с ВИЧ усыновлять детей

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект, который позволяет инфицированным вирусом иммунодефицита человека или вирусом гепатита С людям усыновлять детей, проживающих с ними в силу обстоятельств. Об этом во вторник, 21 мая, сообщает ТАСС.

Иммунодефицит кадров: россиянам предлагают пройти ВИЧ-тестирование на рабочем месте
Предполагается, что обследования будут добровольными и конфиденциальными

Закон вносит соответствующие изменения в Семейный кодекс РФ. Это касается также усыновителей с диагностированным туберкулезом, с психическими заболеваниями, раком и другими заболеваниями из списка.

Документ разработан во исполнение постановления Конституционного суда от 20 июня 2018 года, который счел норму, не позволяющую стать усыновителями лицам, страдающим заболеваниями из перечня, утвержденного правительством, неконституционной.

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщала в декабре прошлого года, что меры ведомства по расширению охвата жителей страны скринингом и оптимизации его структуры позволили на ранних стадиях выявлять ВИЧ у 80% инфицированных детей и 73% взрослых, зараженных этим вирусом.

7 марта стало известно, что был зафиксирован третий в истории случай возможного полного излечения от ВИЧ. У пациента из Дюссельдорфа после пересадки костного мозга от донора с мутацией гена CCR5 зафиксирована ремиссия заболевания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Госдума приняла в I чтении законопроект об усыновлении детей ВИЧ-инфицированными
Зафиксирован третий случай вероятного излечения от ВИЧ

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017