Зафиксирован третий случай вероятного излечения от ВИЧ

В Германии зафиксирован третий в истории случай возможного полного излечения от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), пишет New Scientist.

По данным издания, у пациента из Дюссельдорфа после пересадки костного мозга от донора с мутацией гена CCR5 зафиксирована ремиссия заболевания.

Ученые из Утрехтского университета (Нидерланды) отметили, что пациент уже три месяца не принимает антиретровирусные препараты, при этом в его крови нет следов ВИЧ-инфекции.

Этот случай ремиссии уже стал вторым за неделю. 5 марта стало известно, что житель Великобритании возможно полностью излечился от ВИЧ.

Мужчине несколько лет назад также сделали пересадку костного мозга с мутацией CCR5, после этого уже 18 месяцев в его организме не наблюдается следов заболевания.

Данные изменения в гене гарантируют его носителю устойчивость к ВИЧ-инфекции.

На основании этого исследователи предложили способ лечения ВИЧ.