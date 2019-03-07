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Зафиксирован третий случай вероятного излечения от ВИЧ

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В Германии зафиксирован третий в истории случай возможного полного излечения от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), пишет New Scientist.

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По данным издания, у пациента из Дюссельдорфа после пересадки костного мозга от донора с мутацией гена CCR5 зафиксирована ремиссия заболевания.

Ученые из Утрехтского университета (Нидерланды) отметили, что пациент уже три месяца не принимает антиретровирусные препараты, при этом в его крови нет следов ВИЧ-инфекции.

Этот случай ремиссии уже стал вторым за неделю. 5 марта стало известно, что житель Великобритании возможно полностью излечился от ВИЧ.

Мужчине несколько лет назад также сделали пересадку костного мозга с мутацией CCR5, после этого уже 18 месяцев в его организме не наблюдается следов заболевания.

Данные изменения в гене гарантируют его носителю устойчивость к ВИЧ-инфекции.

На основании этого исследователи предложили способ лечения ВИЧ.

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