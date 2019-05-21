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В МАМТе открылась выставка к юбилею художника Владимира Арефьева

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Фото: пресс-служба МАМТ
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В Московском музыкальном театре им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко открылась выставка к юбилею главного художника театра Владимира Арефьева.

Владимир Арефьев – художник, без которого невозможно представить новейшую историю музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко. Более 25 лет он является главным художником театра, где им оформлены более 30 спектаклей, кроме того, он — один из авторов цветового решения интерьеров театра после реконструкции 2003–2006 гг. Также по его эскизу создан современный раздвижной занавес.

Так совпало, что юбилей Владимира Арефьева проходит в юбилейный для театра сезон — театр организовывает необъятную по масштабам выставку творчества художника. Впервые единовременно будут выставлены 264 (!) работы — эскизы костюмов и декораций, а также макеты к спектаклям. Экспозиция будет разделена между двумя пространствами — графические работы будут представлены в залах открытого и закрытого музеев, а элементы декорационного оформления спектаклей (бамбуковый лес из «Так поступают все женщины», люстры из «Войны и мира», тетраподы из «Медеи», массивный ствол дерева из «Енуфы», носорог из «Влюбленного дьявола») будут выставлены в атриуме театра, образуя тотальную инсталляцию.

Выставка продлится до конца юбилейного сезона.

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