В Верховную раду внесли законопроект о легализации каннабиса в медицинских целях

Законопроект, предлагающий легализовать каннабис в медицинских целях, внесли в Верховную раду Украины. Согласно документу, использование марихуаны для медицинских нужд будет декриминализировано.

Инициаторами проекта выступили более 100 депутатов, уточняет телеканал «Звезда».

Инициатива стала ответом на электронную петицию о легализации медицинского каннабиса, которая была размещена на сайте рады 30 января. Она собрала более 25 тыс. подписей, став обязательной к рассмотрению, напоминает телеканал «360».

15 мая главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн высказал опасения в связи с намерением Минпромторга РФ изучить возможность производства лекарств на основе конопли, если будут внесены изменения в законодательство.