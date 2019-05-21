Военный самолет разбился в США

Военный штурмовик AV-8B Harrier потерпел крушение в США. Об этом пишет WITN со ссылкой на командование эскадрильи.

ЧП произошло 21 мая неподалеку от города Хэйвлок, штат Северная Каролина. Пилот самолета, принадлежавшего корпусу морской пехоты, успел катапультироваться, но получил травмы, передает телеканал «Звезда». Его доставили в больницу города Нью-Берн, расположенную в 32 км от авиабазы морской пехоты Черри-Поинт, где дислоцирован AV-8B Harrier, пишет сайт kp.ru. О причинах крушения военного самолета пока не сообщается. На месте аварии работают военные, зона инцидента оцеплена. По данным портала Military.com, крушение самолета не привело к гибели или ранению гражданских лиц.

14 мая сообщалось, что два гидросамолета потерпели крушение вблизи города Кетчикан на Аляске.