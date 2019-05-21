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Правительство Свердловской области хочет выкупить клинику Тетюхина

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Правительство Свердловской области сообщило о готовности выкупить Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр у наследников Владислава Тетюхина, который умер 11 апреля, пишет интернет-издание Znak.

Глава региона Евгений Куйвашев во время отчета перед ЗакСом заявил, что рассматривались различные варианты. По словам губернатора, наследники не планируют продажу клиники. Куйвашев отметил, что необходимо расширять перечень услуг в госпитале Тетюхина, дополнительное финансирование для этого может быть получено из Фонда медицинского страхования, передает ТагилСити.Ру.

Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр открылся в Нижнем Тагиле в августе 2014 года. Клиника является результатом государственно-частного партнерства между частными инвесторами титановой отрасли и правительством Свердловской области. Тетюхин потратил на строительство больницы большую часть своего состояния — 3,3 млрд рублей. За год в этом центре проводилось по 4,5 тыс. операций по установке титановых протезов.

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