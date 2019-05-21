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В Польше запретили исполнять песню «Темная ночь»

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Фото: Depositphotos
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В польском городе Гданьске во время акции в музее Второй мировой войны директор учреждения прервал выступление певца Петра Косевского, который исполнял песню Марка Бернеса «Темная ночь». Об этом артист написал 19 мая на своей странице в Facebook.

По словам певца, директор музея назвал песню «большевистской» и запретил ее продолжать. Косевский отметил, что исполнением песни хотел объединить поляков. После того как музыканты возмутились решением главы музея, тот потребовал их покинуть здание.

4 апреля польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что в случае «агрессии» России страны Запада применят ядерное оружие, и это будет наиболее разумный вариант.

По его словам, планы нанести ядерный удар были у США еще во времена Второй мировой войны, чтобы «остановить Красную армию в Польше», и вариант таких действий сохраняется по сей день на случай «угрозы со стороны РФ».

Главным врагом Скшипчак уверенно называет Россию и отмечает, что ни одна европейская страна не сможет выстоять против российской армии. Якобы поэтому Польша и вступила в НАТО.

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