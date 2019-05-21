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ФАС придумала наказание за картели для руководителей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает наказывать владельцев компаний, членов советов директоров и топ-менеджеров за картельные сговоры лишением свободы до шести лет. Проект соответствующих поправок в Уголовный кодекс будет внесен в правительство в ближайшее время, рассказал газете «Ведомости» начальник профильного управления ФАС Андрей Тенишев.

Сейчас для тех, кто распоряжается более чем 50% голосов в компании, и ее руководства отдельной ответственности не существует. ФАС предлагает считать это особым отягчающим обстоятельством, а для тех, кто просто выполняет их указания, напротив, снизить предельное наказание, передает «Интерфакс».

Законопроект также даст ФАС дополнительные инструменты для борьбы с картелями — во время выездных проверок служба сможет изымать документы, получать информацию об оперативно-розыскных мероприятиях. Сейчас, по словам Тенишева, от этого иногда приходится отказываться, даже когда проверяемые сами хотят передать материалы.

Ранее в мае Еврокомиссия оштрафовала банки Евросоюза (ЕС) Barclays, RBS, Citigroup, JPMorgan и MUFG за картельный сговор на валютном рынке. Сумма штрафов составила €1,07 млрд. По данным ЕК, банки создали два картеля на спотовом валютном рынке для работы с 11 валютами. В их числе американские, канадские и новозеландские доллары, а также японские йены.

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