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«Мегафон» ответил на обвинения ФАС в нарушении закона о защите конкуренции

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Фото: Global Look Press/Nikolay Titov
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Сотовый оператор «Мегафон» отреагировал на обвинения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в нарушении закона о защите конкуренции.

Антимонопольная служба ранее 16 мая заявила, что оператор предоставляет компаниям с госдолей более выгодные условия, чем организациям без госучастия. Разница может достигать до 10 раз, говорилось в сообщении.

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Это позволяет компаниям с госдолей платить за услуги мобильной связи в несколько раз меньше, чем частным, что противоречит антимонопольному законодательству. В частности, речь идет о рассылке банками информационных, сервисных и транзакционных SMS-сообщений.

В «Мегафоне» «Известиям» сообщили, что соблюдают законодательство и не нарушают антимонопольных норм.

Компания пока не получила предписание федерального ведомства, рассказал руководитель пресс-службы «Мегафона» Юрий Нехайчук. После изучения мотивировочной части его намерены обжаловать.

Официальный представитель компании подчеркнул, что независимые исследования и ранее вынесенные судебные решения свидетельствуют о том, что «Мегафон» не занимает доминирующего положения на рынке информирования.

15 мая ФАС признала нарушителями того же закона компании «Т2 Мобайл» (бренд Tele2), МТС и «Вымпелком» (бренд «Билайн»).

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Ведомство выявило, что операторы устанавливали монопольно высокие цены на услугу рассылки SMS, а «Вымпелком» еще и отменил возможность транслитерации сообщений с кириллицы на латиницу. Как следствие, стоимость рассылок увеличилась вдвое.

В МТС на обвинения ответили, сообщив, что компания соблюдает требования антимонопольного законодательства и не согласна с предписанием ФАС. В компании пообещали принять решение об апелляции в суде после получения мотивировочной части.

Не согласились с выводами ФАС и представители «Т2 Мобайл» и «Вымпелкома».

В июне 2018 года ФАС уже выдавала операторам «большой четверки» предписание устранить дискриминационные условия договоров, касающиеся тарифов на SMS-рассылки для государственных и частных организаций, а в августе возбудила против «большой четверки» дело.

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