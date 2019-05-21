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Самолет Ту-134 совершил последний пассажирский рейс

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Фото: РИА Новости/Виталий Безруких
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Самолет Ту-134 авиакомпании «Алроса» в понедельник, 20 мая, совершил заключительный пассажирский рейс в России.

Авиалайнер направился в город Мирный республики Якутия из Иркутска. На борту воздушного судна находилось 70 пассажиров.

Как уточняет «Интерфакс», это последний эксплуатировавшийся в РФ пассажирский Ту-134. Теперь его направят в музей авиации и космонавтики в Новосибирске.

Ту-134 — советский пассажирский самолет на 76–80 пассажиров для авиалиний малой и средней протяженности, разработанный в начале 1960-х годов в ОКБ имени Туполева и выпускавшийся серийно с 1966 по 1984 год на Харьковском авиационном производственном объединении.

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