Сингапурский самолет экстренно сел в Индии из-за задымления на борту

Пассажирский самолет сингапурской авиакомпании Scoot совершил экстренную посадку в индийском аэропорту из-за задымления на борту. Об этом пишет агентство ANI со ссылкой на представителя воздушной гавани.

ЧП произошло 20 мая. Лайнер, на борту которого находился 161 человек, приземлился в аэропорту города Ченнаи штата Тамилнад из-аз задымления в грузовом отсеке, сообщает телеканал «360».

Самолет летел из города Тируччираппалли в Сингапур. Информация о пострадавших не поступала. В Сингапур пассажиры вылетят вечером 20 мая на другом самолете, пишет сайт kp.ru. Причина произошедшего не называется, проводится проверка.

9 мая сообщалось, что задымление произошло при посадке самолета в шведском Гетеборге. На борту находились около 100 пассажиров.