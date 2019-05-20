Прямой эфир

Сингапурский самолет экстренно сел в Индии из-за задымления на борту

0
Фото: Times Now/timesnownews.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пассажирский самолет сингапурской авиакомпании Scoot совершил экстренную посадку в индийском аэропорту из-за задымления на борту. Об этом пишет агентство ANI со ссылкой на представителя воздушной гавани.

ЧП произошло 20 мая. Лайнер, на борту которого находился 161 человек, приземлился в аэропорту города Ченнаи штата Тамилнад из-аз задымления в грузовом отсеке, сообщает телеканал «360».

Самолет летел из города Тируччираппалли в Сингапур. Информация о пострадавших не поступала. В Сингапур пассажиры вылетят вечером 20 мая на другом самолете, пишет сайт kp.ru. Причина произошедшего не называется, проводится проверка.

9 мая сообщалось, что задымление произошло при посадке самолета в шведском Гетеборге. На борту находились около 100 пассажиров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Экипаж SSJ-100 при заходе на посадку не выпустил закрылки вопреки инструкции
Nordwind опровергла жесткую посадку лайнера в Оренбурге

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017