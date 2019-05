Угрожавший спрыгнуть с Эйфелевой башни мужчина сдался спасателям

Мужчина, забравшийся на Эйфелеву башню в Париже и угрожавший спрыгнуть, сдался спасателям. Об этом в понедельник, 20 мая, сообщил телеканал BFMTV.

По его информации, неизвестный преодолел все ограждения, после чего постепенно без помощи специального оборудования взобрался на вершину башни. Приблизительно в 15:30 по местному времени (16:30 мск) он находился на высоте 300 м — непосредственно под верхней смотровой площадкой.

That's one way to celebrate the 130th anniversary of the Eiffel Tower I guess... climbing on it! 😱 I hope no one gets hurt 🤞 #TourEiffel pic.twitter.com/TO9QIRxuWg