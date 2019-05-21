Угрожавший спрыгнуть с Эйфелевой башни мужчина сдался спасателям

Мужчина, забравшийся на Эйфелеву башню в Париже и угрожавший спрыгнуть, сдался спасателям. Об этом в понедельник, 20 мая, сообщил телеканал BFMTV.

По его информации, неизвестный преодолел все ограждения, после чего постепенно без помощи специального оборудования взобрался на вершину башни. Приблизительно в 15:30 по местному времени (16:30 мск) он находился на высоте 300 м — непосредственно под верхней смотровой площадкой.

That's one way to celebrate the 130th anniversary of the Eiffel Tower I guess... climbing on it! 😱 I hope no one gets hurt 🤞 #TourEiffel pic.twitter.com/TO9QIRxuWg — Max (@maxvers) 20 мая 2019 г.

Как сообщает ТАСС, на место происшествия прибыли две специальные группы полицейских и спасателей. Двое специалистов, спустившиеся на тросах со смотровой площадки, начали переговоры, которые продлились несколько часов.

По данным «Интерфакса», мужчина в настоящий момент задержан. Мотивы его поступка неизвестны. Неясно, почему сотрудникам охраны и безопасности не удалось остановить его, когда он только начинал взбираться по монументу.

Эйфелева башня была закрыта для посещения. Туристов, находившихся на ней, эвакуировали. Был также перекрыт доступ на прилегающую к башне часть Марсова поля.

В начале мая Эйфелеву башню включили в топ-10 самых разочаровывающих туристов достопримечательностей Европы. Рейтинг был составлен одной из британских авиакомпаний.