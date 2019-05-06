Останкинская телебашня погасила подсветку в знак скорби по жертвам в Шереметьево

В связи с авиакатастрофой в Шереметьево Останкинская телебашня погасила подсветку до утра. Об этом рассказал ТАСС со ссылкой ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть».

«Останкинская башня выключает подсветку до утра в знак скорби по жертвам трагедии в Шереметьево», — цитирует агентство сообщение.

Инцидент с cамолетом авиакомпании «Аэрофлот» Sukhoi Superjet 100, летевшим из Москвы в Мурманск, произошел 5 мая. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Лайнер cовершил вынужденную посадку через 28 минут после вылета из Шереметьево. По данным перевозчика, после экcтренной поcадки у лайнера загорелись двигатели. Cледственный комитет РФ cообщил, что при пожаре выжили как минимум 37 человек, среди которых еcть поcтрадавшие.

Ранее 5 мая, сообщалось, что в Росавиации назвали преждевременными выводы о запрете полетов SSJ-100.