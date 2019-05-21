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Россиянин утонул на озере в Финляндии

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Фото: youtube.com
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Россиянин погиб на озере в Финляндии после того, как перевернулась лодка, в которой он находился. Об этом в понедельник, 20 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на местную полицию.

По данным агентства, инцидент произошел в воскресенье около 20:00 по местному времени (совпадает с мск) на озере Пюхяярви недалеко от российской границы в общине Китеэ в Восточной Финляндии.

«Трое мужчин из России плыли по озеру на весельной лодке, которая перевернулась», — сообщили представители финской полиции. Уточняется, что двое человек сумели доплыть до берега самостоятельно. Третий — 58-летний мужчина — спастись не смог.

В настоящий момент начата проверка. Российское посольство в Финляндии подтвердило смерть гражданина РФ.

30 декабря сообщалось о гибели в Финляндии троих россиян. Они попали в серьезное ДТП вблизи города Оулу. Легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

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