Эмигранты сравнили жизнь в Финляндии и России

Жители Финляндии, имеющие русские корни, рассказали о том, что есть общего у Финляндии и России, и в чем разница двух культур, пишет Ilta-Sanomat.

Так, житель Хельсинки Виталий переехал в соседнюю страну из Санкт-Петербурга еще в детстве и сразу ощутил разницу культур. По его словам, россияне более вежливые, в процессе воспитания с детьми пытаются говорить как со взрослыми, а собеседника всегда внимательно выслушают.

«Меня учили еще в детском саду, что перед женщинами нужно открывать двери, у женщин нельзя спрашивать возраст. Русские могут вести очень личные беседы с абсолютно незнакомым человеком», — рассказал он.

Еще одна жительница Финляндии Маргарита переехала туда в 15 лет с Кольского полуострова. По ее словам, шоком стало общение между учениками и учителями в школе.

«Я поняла, что в лицее мне не нужно обращаться к преподавателю на «вы» или вставать, когда преподаватель заходит в класс. В Финляндии отношения преподавателя и учащегося менее формальные. А российская школьная система сильнее нацелена на достижение результатов», — рассказала она.

Девушка также отметила, что в России уважение к пожилым развито больше – им принято уступать место в транспорте, а вот в Финляндии на такой жест могут и обидеться.

Объединяющими две культуры факторами она назвала уважение к родному языку и любовь к хоккею.

Переехавший в Финляндию из Вологды Кирилл отметил, что у финнов не принято говорить на темы, привычные для россиян.

«Финны идут на контакт гораздо медленнее русских. В Финляндии часто избегают разговаривать о религии, зарплате, политике. В России прохожий может начать разговор, например, о политической ситуации, и это в порядке вещей», — отметил он.

При этом все собеседники издания отметили, что ностальгируют по русской кухне, и что финны неправильно готовят борщ, добавляя в него сосиски.