Прямой эфир

Эмигранты сравнили жизнь в Финляндии и России

0
Фото: Global Look Press/ZUMA
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жители Финляндии, имеющие русские корни, рассказали о том, что есть общего у Финляндии и России, и в чем разница двух культур, пишет Ilta-Sanomat.

Так, житель Хельсинки Виталий переехал в соседнюю страну из Санкт-Петербурга еще в детстве и сразу ощутил разницу культур. По его словам, россияне более вежливые, в процессе воспитания с детьми пытаются говорить как со взрослыми, а собеседника всегда внимательно выслушают.

«Меня учили еще в детском саду, что перед женщинами нужно открывать двери, у женщин нельзя спрашивать возраст. Русские могут вести очень личные беседы с абсолютно незнакомым человеком», — рассказал он.

Еще одна жительница Финляндии Маргарита переехала туда в 15 лет с Кольского полуострова. По ее словам, шоком стало общение между учениками и учителями в школе.

«Я поняла, что в лицее мне не нужно обращаться к преподавателю на «вы» или вставать, когда преподаватель заходит в класс. В Финляндии отношения преподавателя и учащегося менее формальные. А российская школьная система сильнее нацелена на достижение результатов», — рассказала она.

Девушка также отметила, что в России уважение к пожилым развито больше – им принято уступать место в транспорте, а вот в Финляндии на такой жест могут и обидеться.

Объединяющими две культуры факторами она назвала уважение к родному языку и любовь к хоккею.

Переехавший в Финляндию из Вологды Кирилл отметил, что у финнов не принято говорить на темы, привычные для россиян.

«Финны идут на контакт гораздо медленнее русских. В Финляндии часто избегают разговаривать о религии, зарплате, политике. В России прохожий может начать разговор, например, о политической ситуации, и это в порядке вещей», — отметил он.

При этом все собеседники издания отметили, что ностальгируют по русской кухне, и что финны неправильно готовят борщ, добавляя в него сосиски.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Британская журналистка поделилась впечатлениями от поездки по России на поезде
Финский журналист уличил россиян в «отоплении квартир без надобности»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017