Прямой эфир

Врачи обсудили восстановление коленных связок в ММЦ СОГАЗ

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

20 мая, в Международный день врача-травматолога, на площадках группы клиник «СОГАЗ Медицина» состоялась конференция «Современная травматология: артроскопия коленного сустава». Врачи из Петербурга и Краснодарского края обсудили новейшие методики лечения травм и заболеваний колена с приглашенным экспертом — ведущим ортопедом-травматологом Европы, исполнительным директором центра суставной хирургии Sporthopaedicum Свеном Шеффлером.

В режиме онлайн: ГК «СОГАЗ МЕДИЦИНА» провела серию уникальных операций
Демонстрация новых методик лечения прошла в рамках научно-практической конференции «Современные технологии в гинекологии»

По статистике, около 100 тыс. человек ежегодно обращаются к врачам с повреждениями передней крестообразной связки (ПКС). Такие травмы успешно лечат, однако процесс реабилитации после операции занимает не менее полугода, а частота повторных повреждений достигает 20%. Особенно актуальна эта проблема для профессиональных спортсменов, которым необходимо как можно быстрее восстановиться и продолжить тренировки.

В среднем заниматься на прежнем уровне после пластики ПКС удается 83% пациентов. Однако лишь половина из них оказывается в состоянии вновь участвовать в серьезных соревнованиях. Вопрос о том, как минимизировать последствия операции и помочь спортсменам вернуться к привычной жизни, стал центральной темой конференции, организованной в Международном медицинском центре СОГАЗ — единственной клинике Петербурга, врачи которой сертифицированы FIFA Medicine.

Главным спикером мероприятия выступил один из самых известных в Европе хирургов-ортопедов со специализацией в артроскопической и открытой хирургии колена и спортивной медицине, ведущий врач ортопед-травматолог и исполнительный директор центра суставной хирургии Sporthopaedicum, доктор медицинских наук Свен Шеффлер. В своем выступлении он отметил, что временной фактор не может быть единственным критерием возврата человека в спорт.

По словам Шеффлера, успех зависит наполовину от техники хирурга, наполовину — от процесса реабилитации. Для лучшего результата травматологи и врачи, занимающиеся реабилитацией, должны работать вместе.

Лектор также принял участие в показательной операции, которую провели ведущие специалисты ММЦ СОГАЗ. Пациентом стал 26-летний футболист, игрок одного из клубов премьер-лиги, две недели назад повредивший на тренировке одновременно ПКС и медиальный мениск. Учитывая сложность этой комбинированной травмы, врачи не только восстановили связку и мениск, но и выполнили стабилизацию сустава. Это позволит как можно быстрее вернуть игрока в состав команды и избежать рецидивов травмы в будущем.

О критериях возврата к спортивной нагрузке после таких операций рассказал в своем выступлении заведующий отделением травматологии и ортопедии ММЦ СОГАЗ Дмитрий Савицкий. Он отметил, что решение должно приниматься не только на основе функциональных тестов, но и с учетом психологической готовности пациента. Минимальный рекомендованный срок возвращения в спорт составляет 9–10 месяцев, однако критерии восстановления у каждого человека индивидуальны.

«Огромную роль в этом процессе играет реабилитация. В нашей клинике, единственной на Северо-Западе, лечение пациентов с травмами колена не сводится к одной только артроскопии, а продолжается с использованием уникальных методов диагностики и реабилитации двигательного аппарата в послеоперационном периоде. Такие тренажерные комплексы, как CON-TREX и «Хабилект», позволяют с математической точностью оценить состояние сустава и рассчитать время возвращения пациента к повышенным физическим нагрузкам. Для спорта высших достижений, например футбола, это крайне важно, ведь именно точно выверенные критерии возврата игрока на поле позволяют клубам не терять свои вложения, а самим футболистам — сохранять здоровье и одерживать новые победы», — рассказал Савицкий.

Мероприятие, проходящее на базе ММЦ СОГАЗ в Санкт-Петербурге при поддержке компании Arthrex, сопровождалось онлайн-трансляцией для участников конференции, находящихся в Краснодарском крае.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Российские стоматологи имплантировали протез челюсти за четыре часа
Эксперты рассказали о лечении ожирения с помощью бариатрической хирургии

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017