Врачи обсудили восстановление коленных связок в ММЦ СОГАЗ

20 мая, в Международный день врача-травматолога, на площадках группы клиник «СОГАЗ Медицина» состоялась конференция «Современная травматология: артроскопия коленного сустава». Врачи из Петербурга и Краснодарского края обсудили новейшие методики лечения травм и заболеваний колена с приглашенным экспертом — ведущим ортопедом-травматологом Европы, исполнительным директором центра суставной хирургии Sporthopaedicum Свеном Шеффлером.

По статистике, около 100 тыс. человек ежегодно обращаются к врачам с повреждениями передней крестообразной связки (ПКС). Такие травмы успешно лечат, однако процесс реабилитации после операции занимает не менее полугода, а частота повторных повреждений достигает 20%. Особенно актуальна эта проблема для профессиональных спортсменов, которым необходимо как можно быстрее восстановиться и продолжить тренировки.

В среднем заниматься на прежнем уровне после пластики ПКС удается 83% пациентов. Однако лишь половина из них оказывается в состоянии вновь участвовать в серьезных соревнованиях. Вопрос о том, как минимизировать последствия операции и помочь спортсменам вернуться к привычной жизни, стал центральной темой конференции, организованной в Международном медицинском центре СОГАЗ — единственной клинике Петербурга, врачи которой сертифицированы FIFA Medicine.

Главным спикером мероприятия выступил один из самых известных в Европе хирургов-ортопедов со специализацией в артроскопической и открытой хирургии колена и спортивной медицине, ведущий врач ортопед-травматолог и исполнительный директор центра суставной хирургии Sporthopaedicum, доктор медицинских наук Свен Шеффлер. В своем выступлении он отметил, что временной фактор не может быть единственным критерием возврата человека в спорт.

По словам Шеффлера, успех зависит наполовину от техники хирурга, наполовину — от процесса реабилитации. Для лучшего результата травматологи и врачи, занимающиеся реабилитацией, должны работать вместе.

Лектор также принял участие в показательной операции, которую провели ведущие специалисты ММЦ СОГАЗ. Пациентом стал 26-летний футболист, игрок одного из клубов премьер-лиги, две недели назад повредивший на тренировке одновременно ПКС и медиальный мениск. Учитывая сложность этой комбинированной травмы, врачи не только восстановили связку и мениск, но и выполнили стабилизацию сустава. Это позволит как можно быстрее вернуть игрока в состав команды и избежать рецидивов травмы в будущем.

О критериях возврата к спортивной нагрузке после таких операций рассказал в своем выступлении заведующий отделением травматологии и ортопедии ММЦ СОГАЗ Дмитрий Савицкий. Он отметил, что решение должно приниматься не только на основе функциональных тестов, но и с учетом психологической готовности пациента. Минимальный рекомендованный срок возвращения в спорт составляет 9–10 месяцев, однако критерии восстановления у каждого человека индивидуальны.

«Огромную роль в этом процессе играет реабилитация. В нашей клинике, единственной на Северо-Западе, лечение пациентов с травмами колена не сводится к одной только артроскопии, а продолжается с использованием уникальных методов диагностики и реабилитации двигательного аппарата в послеоперационном периоде. Такие тренажерные комплексы, как CON-TREX и «Хабилект», позволяют с математической точностью оценить состояние сустава и рассчитать время возвращения пациента к повышенным физическим нагрузкам. Для спорта высших достижений, например футбола, это крайне важно, ведь именно точно выверенные критерии возврата игрока на поле позволяют клубам не терять свои вложения, а самим футболистам — сохранять здоровье и одерживать новые победы», — рассказал Савицкий.

Мероприятие, проходящее на базе ММЦ СОГАЗ в Санкт-Петербурге при поддержке компании Arthrex, сопровождалось онлайн-трансляцией для участников конференции, находящихся в Краснодарском крае.