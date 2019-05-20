В Словакии автобус с детьми врезался в коттедж

Рейсовый автобус попал в ДТП в словацком городе Жилина, пострадали 19 человек. Авария произошла в районе Задубние, в автобусе преимущественно находились дети, сообщила представитель скорой медпомощи Катарина Качиниякова.

В автобусе находились ученики школ и гимназий, возвращавшиеся домой после занятий. Из 19 раненых десять доставили в больницу Жилины, сказала она в эфире Radio Slovensko в понедельник, 20 мая. «Остальные доставлены в расположенный неподалеку от места ЧП город Чадца, где находятся под наблюдением медиков», — отметила Качиниякова.

По предварительной информации, автобус выехал за пределы дороги и врезался в стену жилого дома. Всего в момент ДТП в салоне транспортного средства находились 40 пассажиров.

Накануне вблизи немецкого Лейпцига перевернулся междугородний автобус, в котором находились 75 человек. В результате ДТП погиб один человек, семь получили серьезные травмы, 66 человек отделались легкими ушибами.