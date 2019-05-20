В Германии перевернулся междугородний автобус с десятками пассажиров

Вблизи немецкого Лейпцига перевернулся междугородний автобус, в котором находились 75 человек, в том числе восьмилетний ребенок, пишет Bild со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел вечером 19 мая на трассе А9. Автобус следовал из Берлина в Мюнхен. В результате ДТП погиб один человек, семь получили серьезные травмы, 66 человек отделались легкими ушибами.

Пострадавших эвакуировали вертолетом. Движение на трассе перекрыто. По данным издания, водитель заснул за рулем.

Ранее, 19 мая, сообщалось, что семь человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Приморье.