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Туристический автобус упал с горной дороги в Японии

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Фото: youtube.com
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Автобус с туристами упал с 10-метровой высоты в горном районе японской префектуры Гумма в центре главного острова страны Хонсю. Инцидент произошел в пятницу, 10 мая.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK, пострадали 14 человек, все они госпитализированы, состояние четверых оценивается как тяжелое.

В автобусе находились 19 пассажиров старше 50 лет, которые собирались участвовать в туристическом походе по горам. Во время остановки на парковке водитель вышел из машины и, вероятно, не поставил ее на ручной тормоз. Мужчина арестован.

В январе сообщалось, что на юге Боливии пассажирский автобус, в котором ехали футболисты, упал в пропасть. Погибли по меньшей мере 13 человек, еще 26 получили травмы.

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