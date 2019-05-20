Под Новосибирском второклассник отравил школьников крысиным ядом

В Новосибирской области ученик второго класса угостил школьников крысиным ядом. Дети массово стали жаловаться на боль в животе и тошноту. Об этом пишет сайт kp.ru.

Инцидент произошел в школе № 2 в новосибирском райцентре Чаны. По данным издания, сначала взрослые предположили, что дети могли отравиться несвежими продуктами в столовой, однако позднее выяснилось, что второклассник принес таблетки с крысиным ядом и стал угощать друзей — яд был в гранулах. По словам местных жителей, восемь человек его точно попробовали. После того как они почувствовали себя плохо, на промывание желудка отправили весь класс. По словам общественника Армена Аракелова, яд был завернут в фантик от конфеты. По его данным, пострадали 15 человек.

В настоящее время сотрудники регионального СКР проводят проверку по факту произошедшего. По предварительным данным, 20 мая в районную поликлинику с подозрением на отравление веществом неустановленной этиологии поступили учащиеся младших классов. Им оказали медицинскую помощь, в настоящее время жизни детей ничего не угрожает.

На место ЧП прибыла следственная группа, проводится опрос очевидцев, устанавливается, какое именно вещество употребили дети и кто ответственен за его хранение.

Ранее 20 мая сообщалось, что директор столовой оштрафован за отравление 46 детей в Вологодской области.