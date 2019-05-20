Прямой эфир

Под Новосибирском второклассник отравил школьников крысиным ядом

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Новосибирской области ученик второго класса угостил школьников крысиным ядом. Дети массово стали жаловаться на боль в животе и тошноту. Об этом пишет сайт kp.ru.

Инцидент произошел в школе № 2 в новосибирском райцентре Чаны. По данным издания, сначала взрослые предположили, что дети могли отравиться несвежими продуктами в столовой, однако позднее выяснилось, что второклассник принес таблетки с крысиным ядом и стал угощать друзей — яд был в гранулах. По словам местных жителей, восемь человек его точно попробовали. После того как они почувствовали себя плохо, на промывание желудка отправили весь класс. По словам общественника Армена Аракелова, яд был завернут в фантик от конфеты. По его данным, пострадали 15 человек.

В настоящее время сотрудники регионального СКР проводят проверку по факту произошедшего. По предварительным данным, 20 мая в районную поликлинику с подозрением на отравление веществом неустановленной этиологии поступили учащиеся младших классов. Им оказали медицинскую помощь, в настоящее время жизни детей ничего не угрожает.

На место ЧП прибыла следственная группа, проводится опрос очевидцев, устанавливается, какое именно вещество употребили дети и кто ответственен за его хранение.

Ранее 20 мая сообщалось, что директор столовой оштрафован за отравление 46 детей в Вологодской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Анестезиолог во Франции обвиняется в 24 отравлениях пациентов
В СКР сообщили о четырех отравившихся наркотиками в СИЗО

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017