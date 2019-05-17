Анестезиолог во Франции обвиняется в 24 отравлениях пациентов

Французская прокуратура предъявила 47-летнему анестезиологу Фредерику Пешье обвинения в 17 новых случаях отравления пациентов, теперь на его «счету» 24 отравления пациентов, девять из которых закончились летальным исходом. Об этом рассказал телеканал BFMTV в четверг, 16 мая.

Речь идет о больных от четырех до 80 лет, которые скончались во время хирургических операций, проводимых под общей анестезией.

Мотивы злоумышленника неизвестны, но следствие считает, что Пешье мог провоцировать инциденты во время операций, чтобы затем продемонстрировать свой «талант» реаниматора.

В 2017 году сообщалось, что в ходе судебного процесса в Германии медбрат Нильс Хогель признался в 30 преступлениях, совершенных посредством введения пациентам смертельного укола. По его словам, после этого он хотел оживить, реанимировать их и завоевать уважение в глазах коллег.