В Сети появился трейлер третьего сезона сериала «Мир Дикого Запада»

Американский телеканал HBO опубликовал трейлер третьего сезона сериала «Мир Дикого Запада». Ролик доступен для просмотра на официальном YouTube-канале компании.

В трейлере можно увидеть Эван Рэйчел Вуд в роли Долорес, а также нового персонажа в исполнении Аарона Пола («Во все тяжкие»). Премьера сезона намечена на апрель 2020 года, пишет «Газета.ру».

Как ранее сообщал портал Deadline, злодея в третьем сезоне сыграет Венсан Кассель, однако в трейлере он не появился.

Премьера сериала «Мир Дикого Запада» состоялась в октябре 2016 года. В нем рассказывается о футуристическом парке развлечений, где живут андроиды, с которыми посетители могут делать всё что угодно, отмечает «Ридус».

17 мая сообщалось, что в Сети появился первый трейлер сериала «Бэтвумен».