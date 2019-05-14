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В Сети появился трейлер фильма «Малефисента-2» с Анджелиной Джоли

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Фото: youtube.com
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Студия Walt Disney Company опубликовала первый официальный трейлер фильма «Малефисента: Владычица тьмы» с Анджелиной Джоли в главной роли. Ролик опубликован на официальном канале компании на YouTube.

Фильм режиссера Йоакима Реннинга станет прямым продолжением первой части фильма «Малефисента», вышедшего на экраны в 2014 году. В сиквеле Джоли вновь примеряет рога злой колдуньи, отмечает «Газета.ру». Сюжет фильма разворачивается спустя несколько лет после событий первой части, в которой была рассказана история о том, почему ожесточилось сердце главной героини. Роли в картине исполнили Эль Фэннинг, Мишель Пфайфер, Джуно Темпл, Эд Скрейн, сообщает телеканал «Звезда».

На экраны картина выйдет 17 октября 2019 года. Первая часть «Малефисенты» собрала в прокате более $750 млн при бюджете около $180 млн.

В конце апреля у голливудской актрисы Анджелины Джоли диагностировали анорексию и паралич Белла, влияющий на мышцы лица.

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