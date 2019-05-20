Автосалон загорелся в центре Кемерово

Автосалон загорелся на Октябрьском проспекте в центре города Кемерово. Пользователи соцсетей публикуют видео, на которых видно, что огонь полностью охватил крышу и распространился по всему зданию.

Площадь пожара составляет 1 тыс. кв. м. «Пожар на крыше автосалона. На месте работают 12 автоцистерн и две автолестницы, всего — 14 единиц техники», — цитирует «РИА Новости» сообщение пресс-службы МЧС.

Пока неизвестно, есть ли люди внутри пылающего здания. В нескольких десятках метров от автосалона находится автозаправка. Это осложняет ситуацию, сообщает телеканал «360».

Столб плотного черного дыма поднимается над полыхающим автоцентром.

18 мая четыре человека пострадали при пожаре в торговом центре в пригороде Баку. Их госпитализировали.