Автосалон загорелся в центре Кемерово
Автосалон загорелся на Октябрьском проспекте в центре города Кемерово. Пользователи соцсетей публикуют видео, на которых видно, что огонь полностью охватил крышу и распространился по всему зданию.
Площадь пожара составляет 1 тыс. кв. м. «Пожар на крыше автосалона. На месте работают 12 автоцистерн и две автолестницы, всего — 14 единиц техники», — цитирует «РИА Новости» сообщение пресс-службы МЧС.
Пока неизвестно, есть ли люди внутри пылающего здания. В нескольких десятках метров от автосалона находится автозаправка. Это осложняет ситуацию, сообщает телеканал «360».
Столб плотного черного дыма поднимается над полыхающим автоцентром.
18 мая четыре человека пострадали при пожаре в торговом центре в пригороде Баку. Их госпитализировали.