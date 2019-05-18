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В Волгограде сгорел склад площадью 1 тыс. кв м

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Склад площадью 1 тыс. кв м сгорел в субботу, 18 мая, в Красноармейском районе Волгограда.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главное управление МЧС по региону, информация о возгорании поступила 04:20 по местному времени (03:20 мск). Горение удалось ликвидировать спустя два часа.

Погибших и пострадавших в результате инцидента нет. Причины пожара устанавливаются.

Между тем в Таганроге (Ростовская область) в ночь на 18 мая загорелся склад, расположенный на территории бывшего хлебзавода. Площадь пожара составила 1,7 тыс. кв м. К тушению были привлечены более 30 человек и 10 единиц техники, сообщает РЕН ТВ.

По имеющимся данным, пострадавших нет. В тушении огня участвуют более 30 человек и порядка 10 единиц техники.

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