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В Баку при пожаре в ТЦ пострадали четыре человека

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Фото: РИА Новости/Мурад Оруджев
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В пригороде Баку, поселке Бузовны, при пожаре в торговом центре пострадали четыре человека, сообщает ТАСС в субботу, 18 мая, со ссылкой на минздрав республики.

«Госпитализированы четыре человека, нескольким медицинская помощь оказана на месте», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что на место происшествия отправлены семь бригад скорой помощи, подразделения Государственной противопожарной службы МЧС и спасатели Службы спасения особого риска.

Само возгорание произошло в подвале торгового центра.

28 апреля в одном из высочайших зданий столицы Азербайджана, башне Trump Tower, высота которой составляет 130 м, вспыхнул пожар. Сначала загорелись верхние этажи здания, после чего огонь охватил с 13-го по 20-й этажи.

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