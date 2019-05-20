Журналистка Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала «Супер». Об этом говорится в сообщении холдинга «Газпром-медиа», в который входит канал, передает 20 мая ТАСС.

«Собчак будет отвечать за развитие ряда проектов на телеканале. Кроме того, планируется, что Ксения Сoбчак будет принимать участие в проектах для сегмента развлекательного телевидения», — говорится в сообщении холдинга.

Отмечается, что за программное наполнение канала будут отвечать также продюсеры Денис Жалинский, Эдуард Илоян, Виталий Шляппо и Алексей Троцюк.

Телеканал «Супер» начал вещание в январе 2018 года. На канале представлены комедийные сериалы и шоу собственного производства, ситкомы, кино от отечественных и зарубежных студий, мультфильмы, развлекательные передачи.

В марте Собчак рассказала, что зарабатывает примерно 3–4 млн рублей в месяц.