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Собчак назвала себя нищебродом из-за гардеробной Киркорова

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Телеведущая Ксения Собчак поделилась впечатлениями после посещения гардеробной короля российской эстрады Филиппа Киркорова. Она снимала сюжет для YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!».

По словам журналистки, ее жизнь разделилась на «до» и «после». Собчак призналась, что раньше считала себя шопоголиком и владелицей огромной гардеробной.

«Теперь, первой из журналистов побывав в гардеробной Короля, я знаю, что я просто жалкий и дешевый нищеброд», — пошутила ведущая в своем Instagram.

Ранее Собчак пришла в гости к балерине Анастасии Волочковой. Вместе с оператором журналистка прошла в спальню балерины, чтобы найти следы присутствия ее любимого мужчины. В кадре телеведущая намекнула, что обнаружила фаллоимитатор.

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