Составлен рейтинг самых хамских городов России

Пермь, Челябинск и Саратов возглавили рейтинг самых хамских городов России. Социологический опрос был проведен в мае 2019 года маркетинговым агентством ZOOM MARKET, результаты размещены на сайте компании.

На четвертом месте рейтинга расположилась Москва, на пятом — Брянск. В десятку также вошли Екатеринбург, Тамбов, Чита, Саранск и Красндар.

На последних строчках списка оказались Новосибирск (25 место), Санкт-Петербург (26) и Владивосток (27).

Как отмечает коммерческий директор агентства Андрей Штыров, чаще всего россиянам хамят в магазинах и на рынках (38%), в точках общественного питания (23%), на улице (19%), в транспорте (16%), а также в муниципальных учреждениях (4%).

Опрос был проведет в 27 городах России методом личного интервью. Общая выборка составила 3240 респондентов.

Ранее, 2 мая, эксперты Финансового университета при правительстве РФ составили список российских городов по удовлетворенности их жителями уровнем жизни. Так, больше всего довольных горожан оказалось во Владивостоке (87%), Томске (86%) и Липецке (85%).