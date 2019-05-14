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Госфильмофонд составил рейтинг самых значимых утерянных фильмов

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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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Госфильмофонд опубликовал рейтинг самых значимых утраченных фильмов. В список, составленный ведущими киноведами, вошли 102 игровые и анимационные картины, в дальнейшем его планируется пополнить документальными фильмами.

В рамках проекта «Утраченные фильмы» планируется опубликовать все сохранившиеся материалы об этих картинах — афиши, фотографии, сохранившиеся кадры. В дальнейшем это может помочь обнаружить в архивах и сами фильмы.

Место фильма в рейтинге определялось числом киноведов, указавших его в списках значимых потерь. Первой стала картина «Девушка с далекой реки» Евгения Червякова (1927), второе и третье место поделили «Портрет Дориана Грея» Всеволода Мейерхольда (1915) и «Ухабы» Абрама Роома (1927).

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