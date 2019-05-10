Стали известны планы сестер Вачовски переснять «Матрицу»

Сестры Лана и Лилли Вачовски планируют переснять свою трилогию «Матрица», которая вышла на экраны 20 лет назад. Об этом заявил американский режиссер и каскадер Чад Стахелски в интервью Yahoo Movies.

«Я счастлив, что Вачовски не только снимают «Матрицу», но и расширяют то, что мы все обожали», — заявил он.

По словам Стахелски, который был дублером исполнителя главной роли в фильмах Киану Ривза, он готов поработать каскадером и в ремейке «Матрицы».

Первый фильм из трилогии вышел на большие экраны в 1999 году. В антиутопии рассказывается о мире, который полностью поглотил искусственный интеллект. Два фильма-продолжения «Матрицы» мир увидел в 2003 году.

Осенью 2017 года художник-постановщик «Матрицы» Саймон Уайтли рассказал, что было зашифровано в зеленом коде из японских иероглифов и цифр, ставшем одной из визитных карточек фильма. По его словам, он спрятал в нем рецепт суши, который позаимствовал из поваренной книги своей жены-японки.