Прямой эфир

Стали известны планы сестер Вачовски переснять «Матрицу»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сестры Лана и Лилли Вачовски планируют переснять свою трилогию «Матрица», которая вышла на экраны 20 лет назад. Об этом заявил американский режиссер и каскадер Чад Стахелски в интервью Yahoo Movies.

«Я счастлив, что Вачовски не только снимают «Матрицу», но и расширяют то, что мы все обожали», — заявил он.

По словам Стахелски, который был дублером исполнителя главной роли в фильмах Киану Ривза, он готов поработать каскадером и в ремейке «Матрицы».

Первый фильм из трилогии вышел на большие экраны в 1999 году. В антиутопии рассказывается о мире, который полностью поглотил искусственный интеллект. Два фильма-продолжения «Матрицы» мир увидел в 2003 году.

Осенью 2017 года художник-постановщик «Матрицы» Саймон Уайтли рассказал, что было зашифровано в зеленом коде из японских иероглифов и цифр, ставшем одной из визитных карточек фильма. По его словам, он спрятал в нем рецепт суши, который позаимствовал из поваренной книги своей жены-японки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Умер один из создателей фильмов «Матрица»
«Телефон-банан» Nokia из «Матрицы» поступил в продажу в России

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017