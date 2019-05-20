Счетная палата заявила о снижении реальных доходов россиян

В Счетной палате сообщили, что реальные доходы населения России в первом квартале 2019 года снизились на 2,3% по сравнению с тем же периодом 2018 года. Об этом говорится в докладе о ходе исполнения федерального бюджета за январь–март 2019 года, опубликованном на сайте Палаты в понедельник, 20 мая.

По данным ведомства, чтобы в целом за год был зафиксирован минимальный рост (100,1%) реальных доходов населения, они должны расти во II–IV кварталах темпами не менее 1%.

Вместе с тем, в Счетной палате отметили, что существуют «риски сохранения динамики данного показателя в отрицательной области».

17 мая «Известия» со ссылкой на прогноз Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН писали, что с 2020 года благосостояние россиян начнет расти ускоренными темпами и реальные располагаемые доходы населения увеличатся на 2,9%.