Жители России смогут наблюдать полет МКС в небе

Начался период видимости Международной космической станции (МКС) над большей частью России. Об этом в понедельник, 20 мая, сообщает пресс-служба Московского планетария.

Отмечается, что МКС можно будет увидеть невооруженным глазом после 22:00 мск «в виде яркой быстро движущейся звезды». В частности, в Москве полет станции можно будет наблюдать по вечерам и ночью с 20 по 29 мая.



В планетарии уточнили, что МКС всегда движется с запада на восток и совершает один виток примерно за 1,5 часа. Видимой с Земли МКС становится, когда на определенном отрезке траектории отражает солнечный свет также, как Луна.

В середине апреля фотограф из Новосибирска Алексей Поляков сумел снять Международную космическую станцию, пролетающую на фоне Солнца.