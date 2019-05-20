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Жители России смогут наблюдать полет МКС в небе

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Фото: Роскосмос
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Начался период видимости Международной космической станции (МКС) над большей частью России. Об этом в понедельник, 20 мая, сообщает пресс-служба Московского планетария.

Отмечается, что МКС можно будет увидеть невооруженным глазом после 22:00 мск «в виде яркой быстро движущейся звезды». В частности, в Москве полет станции можно будет наблюдать по вечерам и ночью с 20 по 29 мая.

В планетарии уточнили, что МКС всегда движется с запада на восток и совершает один виток примерно за 1,5 часа. Видимой с Земли МКС становится, когда на определенном отрезке траектории отражает солнечный свет также, как Луна.

В середине апреля фотограф из Новосибирска Алексей Поляков сумел снять Международную космическую станцию, пролетающую на фоне Солнца.

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