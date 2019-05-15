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NASA закупило у «Роскосмоса» два места для доставки астронавтов к МКС

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Американское космическое агентство NASA закупило у «Роскосмоса» два дополнительных места на кораблях «Союз» для доставки американских астронавтов на Международную космическую станцию (МКС).

«Россия и США согласовали приобретение двух дополнительных мест на кораблях «Союз» для доставки астронавтов НАСА на борт МКС в этом и следующем году», — говорится в видео, размещенном на сайте госкорпорации.

Также сообщается, что NASA рассматривает возможность заключения контракта с «Роскосмосом» на приобретение двух дополнительных мест в «Союзе» осенью 2019 года и весной 2020 года.

В апреле сообщалось, что компания SpaceX отложила запуск своего первого пилотируемого корабля Dragon 2 к МКС из-за аварии на огневых испытаниях аварийных двигателей.

Изначально планировалось отправить экипаж на корабле производства SpaceX в июле нынешнего года. В связи с инцидентом полет команды может быть отложен до конца 2019 года.

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